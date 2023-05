PSG : Gianluigi Donnarumma explique le nouvel échec en Ligue des Champions

La suite après cette publicité

Gianluigi Donnarumma n’est visiblement pas au bon endroit, au bon moment. Arrivé libre au PSG en 2021 après l’expiration de son contrat avec l’AC Milan, le portier italien a enchaîné deux éliminations en huitième de finale de Ligue des Champions, pendant que le club lombard glanait lui son premier titre de champion d’Italie depuis 2011 et se hissait en demi-finale de la compétition reine cette saison. Dans un entretien accordé à Onze Mondial, le champion d’Europe 2020 est revenu sur ce dernier échec fracassant essuyé face au Bayern Munich en février (3-0 score cumulé), tout en indiquant qu’il gardait espoir de remporter la Ligue des Champions l’an prochain.

«C’est sûr que l’on pouvait faire mieux. Au-delà de la force collective, il nous aurait fallu un peu plus de chance. Notre premier match à élimination directe était une finale avant l’heure, insiste le gardien de 24 ans. C’était du 50/50. Tous les scénarios étaient envisageables. On aurait pu leur faire plus mal, il y a des regrets, malheureusement ça s’est passé comme ça. La Ligue des Champions est pour une seule équipe chaque année et toutes les équipes sont mortes de faim. En tout cas, Paris mérite de la gagner. On veut tout faire pour aller la gagner l’an prochain.»

À lire

PSG : Gianluigi Donnarumma revient sur les critiques et la concurrence