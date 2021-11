Peter Bosz revient sur les événements d'OL-OM

Depuis dimanche soir et l'interruption définitive du choc OL-OM suite à un jet de bouteille sur Dimitri Payet, le club rhodanien vit des heures compliquées. Déjà sanctionné d'un huis clos total à titre conservatoire par la commission de discipline de la LFP, l'Olympique Lyonnais se retrouve confronté à de grosses sanctions. Présent en conférence de presse avant la confrontation en Ligue Europa face à Brondby, Peter Bosz a évoqué à nouveau les tristes événements survenus face à l'OM dimanche soir.

« Le groupe est déçu de ce qui s'est passé contre l'OM. On veut gagner demain (jeudi). Normalement lundi on aurait dû avoir un jour libre, mais finalement on s'est entraîné pour bien préparer ce match. Ce qui s'est passé contre l'OM ? C'est difficile, c'est très mauvais pour le foot et surtout pour le foot français et Lyon, ce n'était pas la première fois cette saison. Difficile d'accepter que tout le monde dans le stade soit puni par un Monsieur qui a fait ça, c'est incroyable. 60.000 personnes punies a cause d’une seule. Ma mère de 84 ans était là pour mon anniversaire... Trois minutes, c'était déjà fini. Ce n'est pas le plus grave. C'est difficile d'accepter, » a ainsi commenté le technicien néerlandais de l'OL. Une triste soirée qui pourrait coûter cher au club présidé à Jean-Michel Aulas...