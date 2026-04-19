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Serie A

Serie A : Adrien Rabiot guide l’AC Milan à Vérone

Par Valentin Feuillette
1 min.
Adrien Rabiot à l'AC Milan @Maxppp
Hellas 0-1 Milan

Au Stadio Marcantonio Bentegodi, l’Hellas Vérone recevait l’AC Milan pour cette 33e journée de Serie A dans une rencontre globalement fermée. Les Milanais ont pris l’avantage à la 41e minute grâce à Rabiot, bien servi par Rafael Leão, dans une action rapide qui a surpris la défense véronaise. Malgré quelques intentions offensives, les locaux ont peiné à se montrer dangereux face à une équipe milanaise bien organisée.

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En seconde période, Milan a géré son avantage avec maîtrise, laissant peu d’espaces à une équipe de Vérone en manque de solutions. Les hommes d’Allegri ont contrôlé le rythme du match jusqu’au bout, sans réellement être inquiétés. L’AC Milan s’est ainsi imposé (1-0) à l’extérieur, confirmant une victoire solide et efficace dans un match sans véritable éclat offensif. Au classement, les Rossoneri confortent leur place de dauphin derrière l’Inter. Vérone reste bon dernier dans la zone rouge.

Pub. le - MAJ le
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