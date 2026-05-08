CdM : Michou sort du silence après la polémique M6

Pour la prochaine Coupe du Monde, M6 a fait le choix de parier sur Michou et ses 11 millions d’abonnés. Le Youtubeur de 23 ans sera chargé de faire vivre la compétition à ses followers à travers ses différentes plateformes. Un choix loin de faire l’unanimité sur les réseaux sociaux, certains allant jusqu’à reprocher au créateur de contenu de “prendre la place de journalistes”. Face au tollé, Michou a pris la parole.

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« Il y a des gens qui sont un peu indignés de voir que c’est moi qui suis invité plutôt que quelqu’un d’autre, peut-être plus branché foot que moi, a-t-il réagi dans des propos rapportés par Ouest-France. Sachez que je ne prends la place de personne. Des reporters foot, il y en a plein de prévus. Moi, je viens juste en plus pour vous partager un peu ce qu’il se passe et les backstages de mon point de vue. »