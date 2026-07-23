Italie : Paolo Maldini confirme des contacts avec Guardiola et Ancelotti

Paolo Maldini a confirmé que la Fédération italienne de football avait approché plusieurs des plus grands entraîneurs de la planète pour le poste de sélectionneur de la Nazionale. Dans des propos relayés par Fabrizio Romano, le nouveau directeur de la FIGC a révélé que Carlo Ancelotti et Pep Guardiola avaient été contactés afin d’évaluer leur disponibilité. « Nous avons contacté Carlo Ancelotti et Pep Guardiola. Nous souhaitions entamer des discussions avec les meilleurs entraîneurs mondiaux afin de savoir s’ils seraient disponibles pour le poste de sélectionneur de l’Italie », a déclaré l’ancien capitaine du Milan AC.

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Cette sortie confirme les ambitions de la nouvelle direction italienne, bien décidée à relancer la sélection après une nouvelle désillusion mondiale. Si aucune décision n’a encore été prise, les noms de Guardiola et d’Ancelotti figurent bien parmi les pistes étudiées par la FIGC, même si les aspects financiers pourraient compliquer l’arrivée d’un technicien de ce calibre.