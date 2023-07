Manchester City veut recruter au Barça

La suite après cette publicité

L’avenir du Barça au poste de latéral gauche se nomme Alejandro Baldé. Né le 18 octobre 2003, le jeune prodige a tout l’avenir devant lui. Et pourtant, le présent lui est d’ores et déjà destiné. Cette saison, en Liga, le Catalan a disputé 33 rencontres, inscrivant 1 but et délivrant 6 passes décisives. Des statistiques plus qu’intéressantes depuis son côté gauche. À tel point que Jordi Alba, l’un des piliers du FC Barcelone depuis plusieurs années, soit relégué sur le banc.

Forcément, après de telles performances, les ogres européens se manifestent. C’est le cas de Manchester City. D’après Mundo Deportivo, les Cityzens auraient proposé un contrat bien plus important que celui du FC Barcelone pour prolonger sa pépite. En fin de contrat en 2024, les Blaugranas espèrent retenir Alejandro Baldé jusqu’en 2027 au moins, 2028 si possible. Bonne nouvelle, le jeune latéral gauche souhaite poursuivre l’aventure en Catalogne afin de réussir dans son club de cœur. Pour le plus grand bonheur des Barcelonais et le plus grand désarroi des Anglais.

