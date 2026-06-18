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Coupe du Monde

CdM 2026 : l’avis tranché de Giroud sur le duel Mbappé - Messi

Par Jordan Pardon
1 min.

Auteur d’un doublé face au Sénégal mardi soir (3-1), Kylian Mbappé a fait tomber des records. Le Madrilène est devenu le meilleur buteur de l’histoire de l’équipe de France (58 buts), mais aussi le meilleur buteur français de l’histoire de la Coupe du Monde (14 buts). Il n’est plus qu’à deux buts du record global détenu par l’Allemand Miroslav Klose et désormais Lionel Messi (16 buts). En sera-t-il un jour le détenteur ? Pour Olivier Giroud, cela ne fait aucun doute.

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«Il en est 14 buts maintenant, à deux de (Miroslav) Klose et de Messi, mais lui a une Coupe du monde de plus à jouer que Messi, qui ne fera pas la prochaine je pense. Donc il a de grandes chances de finir meilleur buteur de l’histoire, confie-t-il au micro de L’Équipe. Il va battre tous les records de toute façon, y compris celui d’Hugo Lloris en nombre de sélections (145, Mbappé en compte 99), c’est le prochain à tomber en équipe de France.»

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