CAN 2025 : Sadio Mané raconte comment il a convaincu ses coéquipiers de revenir sur le terrain
Ce dimanche soir, le Sénégal a décroché la victoire en prolongation face au Maroc (1-0) lors de la finale de la CAN 2025, grâce à un superbe but de Pape Gueye. La fin de match a été marquée par une grande tension, après l’attribution d’un penalty très contesté pour le Maroc, qui a poussé les Lions de la Teranga à envisager de quitter le terrain, avant que Sadio Mané rappelle ses coéquipiers pour terminer la rencontre après quelques minutes de flou total.
Revenu au micro de Canal+ Sport Afrique après la rencontre, Sadio Mané a souhaité éclaircir la situation : « il y a eu beaucoup de litiges pendant le match. Personnellement, je pense qu’il n’y avait pas penalty, mais si l’arbitre estime qu’il y en a un, il n’y a pas de problème, c’est le football. L’important, c’était de continuer à jouer. Tout le monde voulait quitter le terrain, alors j’ai demandé l’avis de Claude Le Roy, je me suis dit que c’était la personne idéale, et il m’a conseillé : "il faut rester, il faut jouer". J’ai aussi parlé à El Hadji Diouf, qui m’a dit la même chose. Alors j’ai ramené tout le monde et je leur ai dit : les gars, on assume, on joue, qu’il marque ou pas. Et au final, nous avons été récompensés. » Voilà qui est plus clair.
