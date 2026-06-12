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Mercato : Robert Lewandowski s’envole aux États-Unis

Par Jordan Pardon
1 min.
Robert Lewandowski, buteur avec le Barça @Maxppp

« Après quatre ans pleins de défis et de travail acharné, il est temps de passer à autre chose. Je pars avec le sentiment que la mission est accomplie. Quatre saisons, trois Ligas. Je n’oublierai jamais l’amour que j’ai reçu des fans dès mes premiers jours. Un merci spécial au président Laporta pour m’avoir donné la chance de vivre le chapitre le plus incroyable de ma carrière.». C’est ainsi que Robert Lewandowski annonçait son départ du FC Barcelone il y a quelques semaines.

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Tous les éléments convergeaient désormais vers l’idée d’une signature en MLS, probablement du côté du Chicago Fire. D’après Fabrizio Romano, Lewandowski est censé s’envoler pour les Etats-Unis dans les prochains jours afin de prendre une décision. La franchise de MLS pousse pour conclure l’opération, et la balle est dans le camp du joueur. Un contrat de 2 ou 3 ans serait sur la table.

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