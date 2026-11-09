Coupe du Monde U17, Rayan Yaakoubi : «on y va pour atteindre le top»

Il suffit parfois d’un geste pour se révéler. Pour Rayan Yaakoubi, il y en a eu plusieurs en l’occurrence : trois arrêts lors d’une séance de tirs au but d’une demi-finale de Coupe d’Afrique des Nations U17 au printemps dernier. Avant cela, le jeune gardien avait déjà réalisé des parades décisives permettant aux Lionceaux de l’Atlas de se maintenir dans le match. Malgré ses exploits, le Maroc a fini par craquer face au Sénégal (1-1, 7-6 t.a.b.) mais Yaakoubi n’a pas tout perdu. Il a obtenu une certaine légitimité et des souvenirs plein la tête, «un moment inoubliable pour moi, même si c’est vrai qu’on était déçu du résultat.» Il a confirmé la richesse du vivier marocain à ce poste.

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«Je me débrouille bien dans cet exercice des penaltys. J’arrive à lire la trajectoire et à rentrer dans la tête de l’attaquant, le faire douter. J’aime bien regarder la façon de frapper du tireur, comment il se place. Ça m’aide un peu à voir de quel côté il va aller, et de quel pied aussi», nous indique-t-il, quelques jours avant de retrouver la sélection U17. Celle-ci s’envolera au Qatar pour disputer la Coupe du Monde U17 où sa sélection aura une belle carte à jouer, à condition de sortir des poules où elle doit affronter les Fidji, la Chine et un dernier morceau de choix : l’Espagne. «Je me suis bien préparé ces derniers mois avant le rassemblement. J’arrive prêt mentalement et physiquement», prévient-il.

Une grosse génération de gardiens U17 au Maroc

Le portier formé et évoluant à La Gantoise retrouvera un certain Ahmed Kantari, «un très bon coach qui a de grandes ambitions». Le nouveau sélectionneur dispose d’un groupe solide pour aborder cette compétition, et notamment d’un trio de gardiens qui lui offre un sacré casse-tête avec Adam Mouak du PSG et Mohamed Arouch de l’Académie Mohamed VI. «Ca se passe très bien entre nous. Les gardiens, on est comme une petite famille. On vit très bien ensemble, même si la concurrence reste quelque chose de positif. Ça nous aide aussi à travailler davantage, à se donner à fond, à avoir plus de motivation, de continuer à bosser pour atteindre le meilleur de nous-mêmes.»

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Le droitier d’1m88, qui se définit lui-même comme un gardien doté «d’un bon jeu au pied, fort dans les réflexes, agile et qui aime communiquer», ne se fixe aucune limite pour ce Mondial. «On y va pour atteindre le top, mais c’est l’objectif de tous les joueurs qui jouent une Coupe du Monde.» Après cela, il sera temps de revenir dans son club en Belgique où Yaakoubi s’entraîne avec la réserve de La Gantoise. S’il a commencé gardien «un peu par hasard» après avoir débuté comme joueur de champ, il s’est fixé un but à long terme : «m’améliorer au maximum pour devenir un très bon gardien dans les années à venir.» Le meilleur reste à venir.