Luis Enrique lâche ses vérités sur ses débuts au PSG

Libre de tout contrat après son départ de la sélection espagnole, Luis Enrique a décidé de reprendre du service en club sur le banc du Paris Saint-Germain, succédant ainsi au limogé Christophe Galtier. La mission de l’Espagnol ? Construire une équipe compétitive autour de Kylian Mbappé tout en gérant les départs de Lionel Messi, puis Neymar en fin de mercato. Pour cela, le technicien ibérique a profité du mercato estival pour s’offrir plusieurs recrues à différents postes (Hernandez, Ugarte, Kolo Muani…). Et si le tout début de saison du club de la capitale était poussif - avec notamment deux matches nuls consécutifs contre Lorient (0-0) et Toulouse (1-1) - l’ancien coach du FC Barcelone a su installer une nouvelle patte dans le jeu parisien, notamment basée sur la possession de balle. Et au final, le bilan de cette première partie de saison reste néanmoins mitigé.

Car oui, le Paris Saint-Germain est peut-être champion d’automne en Ligue 1 et qualifié pour la phase finale de la Ligue des Champions, certains résultats sont clairement remis en question, en témoigne le parcours quelque peu compliqué en C1, avec une seconde place en poules derrière le Borussia Dortmund. Mais dans un entretien accordé au média du club, le natif de Gijon tire un bilan positif de ses six premiers mois. «Il y a eu beaucoup de choses nouvelles dès mon arrivée. Avec l’arrivée de beaucoup de joueurs, le nouveau centre d’entraînement et mettre en place une nouvelle philosophie de jeu. C’étaient des premières semaines intenses, avec une présaison tronquée pour certains joueurs, qui sont arrivés plus tard. Mais je dois dire que tout a été positif dès le début, les joueurs étaient réceptifs et tout le monde au club a aidé pour que tout se passe pour le mieux»

Le technicien espagnol a ensuite annoncé ses ambitions élevées pour la suite de l’exercice 2023-2024. «Je suis très heureux et satisfait de ces premiers mois, de l’énergie et de l’envie que je vois au sein du club, à tous les niveaux. Tout le monde participe, tout le monde aide, et c’est une harmonie qui est importante dans un club de football. Nous n’avons fait que la moitié de la saison, la deuxième sera très excitante, il faut jouer encore beaucoup et travailler plus pour gagner des titres. C’est notre objectif. Nous voulons être constant dans la performance, c’est notre ligne conductrice.» Pour ce faire, l’ancien sélectionneur de la Roja peut compter sur un effectif de qualité, représenté par la jeunesse mature de Warren Zaïre-Emery. Et il n’hésite pas à faire abstraction de l’âge et fait confiance aux joueurs capables d’apporter un plus à son dispositif.

«Je n’ai pas peur de faire jouer les jeunes. Dans ma carrière, je n’ai jamais décidé de faire jouer des joueurs en fonction de leur âge. Ce qui me motive, c’est la qualité du joueur. Et comment devient-on un grand joueur ? En travaillant dur et en jouant en compétition. Je ne me préoccupe pas des âges ! Ce qui compte, c’est de jouer au football, il ne s’agit pas d’expérience, mais de jeu.» Enfin, le coach de 53 ans n’a pas hésité à clamer son amour pour le Parc des Princes et ses supporters, toujours présents peu importe les résultats. «Le Parc des Princes a été une découverte merveilleuse. Tout le monde dit tout le temps qu’ils ont les meilleurs supporters du monde, mais quand l’équipe perd, ils sifflent. Ici, à Paris, ce n’est pas le cas. Nous avons perdu des matches à l’extérieur, et j’entendais quand même nos supporters applaudir plus forts que les locaux. Le Parc c’est quelque chose de grand, et il faut encourager nos supporters à nous soutenir encore et encore, pour qu’ils apprécient de venir nous voir jouer.» Une chose est sûre, Luis Enrique semble apprécier son début d’aventure à Paris.