Vidéo : le but controversé de Brentford contre Manchester United

Ce dimanche, Manchester United se déplaçait sur la pelouse de Brentford. Une rencontre de Premier League pour laquelle les Red Devils n’avaient que très peu d’intérêt : maintenus et loin des places européennes, les Mancuniens se présentaient avec une équipe B voire C à quelques jours de leur demi-finale retour de Ligue Europa contre Bilbao. Pour autant, les Mancuniens ont réalisé une belle entame de jeu avec un but précoce de Mason Mount.

La suite après cette publicité

Finalement, les ouailles de Ruben Amorim ont été rattrapées par la patrouille. Après un but de Luke Shaw contre son camp, les Bees ont repris l’avantage grâce à Kevin Schade. Alors que Matthijs De Ligt s’était effondré après une faute, les locaux ont continué de jouer et l’action a mené au but de l’attaquant allemand. Pour le plus grand dam des Mancuniens qui n’ont pas manqué de pester auprès de l’arbitre du match.