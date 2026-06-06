Belgique : Rudi Garcia annonce une révolution tactique

Après sa victoire convaincante face à la Croatie lors de son premier match de préparation (2-0), la Belgique de Rudi Garcia s’en va défier la Tunisie pour préparer sa rencontre du Mondialface à l’Egypte. Présent ce vendredi en conférence de presse, le sélectionneur Rudi Garcia s’est confié sur son changement de tactique. Réputée pour jouer avec une défense à trois, la Belgique a changé de cap sous les ordres de l’ancien coach de l’OL et l’OM.

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Un choix qu’il a expliqué. «Au Mondial, on ne jouera pas en 3-5-2, pas au début en tout cas (rires). On l’avait déjà travaillé, mais on n’avait pas pu le mettre en place contre les USA. Je trouve qu’il y a de quoi être satisfait. Demain, on fera un retour à quatre parce que l’on travaille cela depuis 18 mois. Normalement, cela permet d’avoir un attaquant en plus, même si j’avais choisi Onana comme troisième défenseur alors que c’est un milieu de terrain. J’ai envie que d’autres aient du temps de jeu. L’objectif est de gagner mais surtout de voir le comportement des joueurs. Je veux qu’on joue à fond. Ne pas calculer. On aura trois ou quatre changements par rapport à la Croatie.»