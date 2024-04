PSG : Luis Enrique fait une sacrée déclaration à Luis Campos

Ce mardi, Luis Enrique était attendu en conférence de presse par les journalistes. Ces derniers voulaient évoquer le cas Kylian Mbappé. Mais pas uniquement. En effet, l’Asturien a été questionné au sujet de l’avenir de Luis Campos, le conseiller football du club de la capitale dont il est proche. Et l’Espagnol, auquel on a demandé s’il avait son mot à dire sur ce cas au club, a été clair.

« Je crois que si quelqu’un (au club) doit me demander, il va le faire. Mon opinion est claire et publique : je travaille aux côtés de Campos depuis les premiers jours. Je suis content de ma relation professionnelle et personnelle. J’aimerais bien être avec lui beaucoup d’années dans le club ou dans une situation professionnelle avec lui.» Le Portugais appréciera ce soutien de taille.