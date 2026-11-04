Arsenal a fait des coups de pied arrêtés une véritable arme de destruction massive. Depuis l’arrivée de Mikel Arteta et le travail spécifique de Nicolas Jover, les Gunners ont considérablement développé leur efficacité dans ce domaine, au point de devenir la formation la plus productive de Premier League sur ces phases de jeu. La saison dernière, ils ont inscrit 20 buts sur coups de pied arrêtés, dont 16 sur corner, tout en terminant avec la meilleure défense du championnat et seulement 27 buts encaissés. Une réussite qui ne doit toutefois pas masquer la nature du projet londonien. Arsenal ne se contente pas de miser sur les corners et les coups francs pour faire la différence. Le club a construit un système complet, fondé sur la maîtrise du ballon, la répétition des automatismes, la stabilité des rôles et une organisation défensive particulièrement rigoureuse. Cette méthode pourrait même avoir des conséquences sur les ressources cognitives mobilisées par les joueurs pendant une rencontre. C’est précisément l’une des pistes explorées dans une analyse scientifique «Le football balistique d’Arsenal : son armure, son artillerie et un aperçu de son coût cognitif», consacrée au fonctionnement cérébral des footballeurs et rédigée par le Dr. Flavien Baour, médecin MPR et médecin du sommeil basé à Paris.

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Trois régions jouent un rôle essentiel dans la prise de décision sur le terrain. Le cortex préfrontal, situé derrière le front, intervient dans les choix, l’inhibition d’une action déjà engagée et le maintien des informations en mémoire de travail. Le cortex pariétal, placé vers le haut et l’arrière du crâne, participe à la représentation de l’espace, des distances et des positions des autres joueurs. Enfin, les ganglions de la base, enfouis au centre du cerveau, contribuent à transformer les mouvements répétés en automatismes. Une revue scientifique publiée en décembre 2024 et consacrée à la cognition des footballeurs de haut niveau décrit un cycle décisionnel en trois étapes. Le joueur doit d’abord analyser son environnement grâce au balayage visuel et à l’anticipation, avant de sélectionner et d’exécuter une action, puis de comparer le résultat obtenu à celui qu’il avait anticipé. Ce processus fonctionne en cascade et peut être relancé ou interrompu à tout moment lorsqu’un adversaire modifie son comportement.

Quand la neurologie croise le ballon rond

L’intérêt de la méthode d’Arsenal résiderait justement dans la réduction de cette charge décisionnelle. Lorsqu’une séquence a été répétée des dizaines de fois à l’entraînement, les joueurs connaissent leurs déplacements, leurs repères et les trajectoires à suivre. Une partie du travail de décision est donc anticipée, ce qui permettrait de solliciter davantage les automatismes associés aux ganglions de la base et de laisser au cortex préfrontal davantage de ressources pour gérer les imprévus. Des travaux d’imagerie cérébrale publiés dans le Journal of Neuroscience en 2005 ont justement observé une diminution de l’activité de certaines régions préfrontales après plusieurs semaines d’apprentissage de séquences motrices. Cette baisse concernait les mouvements appris et automatisés, contrairement aux séquences nouvelles. À l’inverse, défendre pendant de longues périodes face à une équipe qui monopolise le ballon impose de réévaluer constamment les positions, les distances et les courses adverses.

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Chaque passe peut modifier les options disponibles et obliger les joueurs à inhiber un déplacement initialement prévu. Le passage d’un comportement automatique à une réponse contrôlée mobilise alors des circuits neuronaux supplémentaires, comme l’expliquent les travaux de Hikosaka et Isoda publiés en 2010. Cette hypothèse pourrait apporter un éclairage intéressant sur certaines difficultés rencontrées par Arsenal en fin de rencontre, mais elle doit être maniée avec prudence. Une étude publiée en 2020 dans le Journal of Sports Sciences a observé, chez 18 joueurs universitaires participant à des matchs à effectif réduit, une diminution du champ visuel utile après une tâche prolongée de fatigue mentale. Celui-ci est passé de 189,9 à 181,6 degrés, avec une dégradation de plusieurs principes tactiques, dont l’unité défensive. «Intuitivement ça pourrait faire penser que c’est très peu 8 degrés de champ visuel, mais ça peut entrainer le fait que le joueur ne puisse pas voir un appel dans son dos quand tu es un défenseur en fin de match, et in fine coûter un but», nous précise le docteur, auteur de plusieurs analyses neurologiques dans le sport disponibles sur son blog.

Ces résultats suggèrent qu’une baisse de l’attention peut affecter le placement et la perception des mouvements adverses. La fatigue physique pourrait constituer une autre explication possible. L’intensité des courses à haute vitesse diminue traditionnellement de 35 à 45 % dans les quinze dernières minutes d’une rencontre. Il n’existe pas encore de preuve formelle permettant d’affirmer que la supériorité d’Arsenal repose en grande partie sur cet avantage cognitif, car aucune étude ne permet aujourd’hui d’observer directement l’activité cérébrale des joueurs pendant un match de football. Mais les travaux scientifiques existants rendent cette hypothèse particulièrement séduisante. La répétition des automatismes pourrait bien permettre aux Gunners de préserver leurs ressources attentionnelles et décisionnelles, un avantage potentiellement précieux lorsque la fatigue s’installe. La préparation des séquences permet à Arsenal de limiter le nombre de décisions à prendre dans l’urgence. Et dans un sport où chaque fraction de seconde compte, cette économie cognitive pourrait constituer un avantage supplémentaire.