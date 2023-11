Le Séville FC est en train d’imploser

Le Séville FC a perdu très gros hier soir. Battu par le PSV Eindhoven à Sanchez-Pizjuan (3-2), le club andalou est d’ores et déjà éliminé de la Ligue des Champions. Pour espérer revoir l’Europe au printemps, il lui faudra obligatoirement gagner à Lens dans deux semaines, ce qui lui permettrait d’arracher la 3e place de la poule B synonyme de qualification en Ligue Europa, au détriment des Sang et Or justement. Une nouvelle défaite qui pourrait, selon Marca, coûter la tête (déjà) de Diego Alonso.

Tout avait bien débuté pourtant puisque Ramos (24e) et En-Nesyri (47e) avaient donné un break d’avance à leur équipe. Mais tout a volé en éclat après l’expulsion de Lucas Ocampos, averti deux fois en 3 minutes, et qui a laissé ses partenaires en infériorité numérique pour la dernière demi-heure. Une fin de match fatale puisque le PSV a complètement inversé la tendance en marquant par Saibari (68e), Gudelj contre son camp (81e) et Pepi, auteur d’une superbe tête (90e+2) qui a rendu fou de joie tout un club, qualifié pour les 8es.

Diego Alonso est déjà sur la sellette

Les lendemains de défaite risquent de faire des dégâts à Séville. Le club vit une très grosse crise institutionnelle. Un comble alors que demain, la dernière victoire en Ligue Europa aura six mois tout rond. L’entraîneur victorieux de cette épopée, José Luis Mendilibar, a rendu son tablier le 9 octobre dernier. C’est Diego Alonso qui l’a remplacé. Après neuf matchs seulement toutes compétitions confondues, l’Uruguayen est déjà menacé. Il faut dire que sa seule victoire en Coupe du Roi contre une D4 lui offre assez peu de crédit.

Ses jours sont comptés. Víctor Orta, l’ancien bras droit de Monchi, parti par la petite porte cet été, s’est déjà trompé deux fois dans ses choix, lui qui avait finalement prolongé Mendilibar du bout des lèvres. Des atermoiements qui pèsent après un gros tiers de saison. Les Nervionenses sont au bord de l’élimination européenne et risquent de vivre une saison l’an prochain sans compétition continentale. Ils occupent une préoccupante 15e place en Liga, 4 points seulement devant le Celta de Vigo, premier relégable.

Un contexte sportif et politique explosif

Ça, ce sont les déboires sportifs. Nous entrons cette fois dans le volet politique où tout s’avère bien plus complexe. Attention, il faut s’accrocher. Le 5 décembre aura lieu l’assemblée générale pour élire le nouveau président. L’ancien patron du club (2002-2013), José Maria Del Nido, est l’un des principaux actionnaires et souhaite se faire réélire. Il a fait campagne auprès de portefeuilles plus restreints afin de réunir le poids suffisant et destituer celui qui lui a succédé il y a dix ans : José Castro Carmona.

Malgré une condamnation à 7 ans de prison pour corruption, raison de sa démission en 2013, Del Nido estime que les dirigeants actuels sont en train de couler le club. En plus des résultats sportifs, les finances sont en péril. D’ailleurs, la colère s’est fait entendre hier à la sortie du stade. Certains supporters ont même agressé verbalement Carolina Alés, actionnaire et membre de l’actuelle direction, obligeant le club à réagir. C’est face à ce manque de légitimité que Del Nido père tente de se faire élire.

La guerre des actionnaires vire à l’infanticide

Oui, vous avez bien lu "père" car il sera très probablement opposé… à son fils, un certain José Maria Del Nido Carrasco (ouf!). Ce dernier est fâché avec son géniteur depuis de longs mois. Il sera l’autre principal candidat pour prendre les rênes du Séville FC puisqu’il est l’actuel vice-président de José Castro Carmona, qui ne se représentera pas. «Si le vote est propre, il n’y aura pas assez d’actions pour nous vaincre», avertit le père dans une ambiance à couteaux tirés. On se croirait tout droit sorti d’un épisode de Succession.