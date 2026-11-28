Le Paris Saint-Germain a dévoilé le groupe retenu par Luis Enrique pour la réception de Lorient ce samedi soir (20h45), au Parc des Princes, dans le cadre de la 12e journée de Ligue 1. Le technicien espagnol a convoqué 21 joueurs pour cette rencontre. Achraf Hakimi, Marquinhos, Ousmane Dembélé, Vitinha ou encore João Neves figurent bien dans la liste, tout comme Ibrahim Mbaye, Senny Mayulu et Dro. Maghnes Akliouche est, lui aussi, présent. La majorité des cadres seront bien de la partie face aux Merlins.

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En revanche, plusieurs absences sont à signaler. Sans surprise, le PSG devra toujours composer sans Alessandro Longoni, Khvicha Kvaratskhelia et Désiré Doué, tous indisponibles en raison de blessures. Luis Enrique devra donc trouver des solutions pour pallier ces forfaits offensifs à l’occasion de cette nouvelle journée de championnat.