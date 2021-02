La Juventus lance l'opération blindage

AC Milan-Inter-AS Roma. Voici actuellement le trio de tête de la Serie A 2020-21. Derrière, la Juventus (39 points, 1 match en moins) pousse pour rattraper son retard et tenter de conserver un titre qui lui appartient depuis l'exercice 2011-12. Et remporter un dixième scudetto consécutif demeure toujours possible pour l'équipe entraînée cette année par Andrea Pirlo. Un jeune technicien qui compte sur plusieurs cadres dont l'avenir est l'un des enjeux importants de la Vieille Dame durant les prochains mois.

CR7 et la Juve veulent prolonger l'aventure

En tête de liste, on retrouve Cristiano Ronaldo. A bientôt 36 ans (il les fêtera demain), la star portugaise est toujours une machine à marquer (22 buts et 4 assists en 23 apparitions cette saison). Et ça, son club en est parfaitement conscient alors que son contrat court actuellement jusqu'en juin 2022. Ce jeudi, Sport Mediaset explique que la Juve comme le joueur sont plutôt sur la même longueur d'ondes et envisagent une prolongation de contrat d'une année, soit jusqu'en juin 2023. A ce moment-là, l'ancien joueur du Real Madrid aura 38 ans.

Le média transalpin précise que les dirigeants bianconeri et Jorge Mendes, l'agent de CR7, ne se sont pas encore rencontrés. Mais que la tendance est plutôt d'étendre le bail du joueur, même si cela ne ferait pas forcément du bien aux finances de l'écurie turinoise comme il a un salaire imposant. Les pensionnaires du Juventus Stadium doivent également gérer le cas de Paulo Dybala (27 ans). Comme CR7, «La Joya» est en fin de contrat en juin 2022. Le club italien a donc d'ores et déjà pris les devants pour tenter de blinder l'Argentin et avoir encore la main sur ce dossier.

D'autres dossiers à régler

Même si le joueur ne vit pas une saison évidente, entre la Covid et des blessures (trois depuis le début de la saison), il conserve la confiance de son club. Un club qui lui a d'ailleurs déjà fait une proposition et qui attend toujours sa réponse comme l'avait avoué le président Andrea Agnelli en décembre dernier. « Dans notre esprit, il est le prochain capitaine du club même s'il a déjà porté le brassard plusieurs fois. Il a reçu une offre qui fera de lui l'un des vingt joueurs les mieux payés d'Europe. C'est un excellent point de départ, un signe de gratitude. »

Tuttosport expliquait récemment que le joueur souhaitait un salaire de 15 millions d'euros par an, alors que la Juventus lui en offre 12. Le dossier traîne un peu en longueur mais Sport Mediaset indique que le voir prolonger à Turin est la tendance. En parallèle de ces deux dossiers majeurs, la Juventus devra aussi se pencher sur les joueurs en fin de contrat en juin 2021 à l'image de Gianluigi Buffon et Giorgio Chiellini (sans compter Alvaro Morata et Weston McKennie prêtés), et ceux libres en 2022 comme Juan Cuadrado, Federico Chiesa ou encore Federico Bernardeschi. La Vieille Dame a du pain sur la planche !