L’OM tient un accord total à 6M€ pour exfiltrer Amir Murillo

A l’OM tout va décidément très vite, et désormais, Amir Murillo pourra en témoigner. Encore dans les plans de Roberto De Zerbi, il y a quelques jours, le défenseur panaméen a vu son aventure marseillaise basculer après le match nul face au Paris FC (2-2). Le lendemain, à l’entraînement, le défenseur de 29 ans a eu une altercation avec son entraîneur qui n’a pas hésité à lui dire ses quatre vérités. Le coach italien lui aurait notamment reproché de nombreuses erreurs entraînant un but ces dernières semaines.

Dans la foulée, le joueur a été écarté de l’équipe première et renvoyé en réserve. En conférence de presse, quelques jours plus tard, Roberto De Zerbi s’était justifié expliquant que la motivation de son joueur laissait à désirer. «Je pense que tout le monde voit les buts qu’on se prend sur des touches, qu’on se prend en fin de match. Quand on gagne 2-0 à la 82e et qu’on nous remonte. L’erreur footballistique, je l’accepte, mais je veux voir cette faim chez mes joueurs. Je veux que les supporters, les dirigeants l’observent. Si je prends cette décision, c’est que j’ai mes raisons. Murillo, c’est quelqu’un de bien, un joueur fort, je l’aime beaucoup. S’il n’a pas cette envie, il ne joue pas. Si après le 3-0 je vois deux joueurs discuter à Paris, ça m’énerve. Il faut courir, ne pas parler, s’excuser et courir avec la faim. Murillo comprend ce que je lui reproche, il est venu manger chez moi, il sait combien d’affection, j’ai pour lui. Mais j’ai besoin de personnes qui ont faim, sinon on continuera de prendre des buts sur des touches. Tout le monde doit être dans le même bateau. D’autres joueurs font des erreurs sur le terrain, mais il faut avoir faim. C’est le principe. »

Direction la Turquie pour Murillo

Des mots forts qui semblaient entériner définitivement la situation du latéral droit à l’OM. A quelques heures de la fin du mercato, la direction phocéenne cherchait donc activement une porte de sortie tout comme le joueur. Mais avec la fermeture du marché en France, Italie, Espagne, Allemagne ou encore Portugal, les solutions étaient peu nombreuses. Finalement, le club a fini par trouver une solution du côté de la Turquie. Selon nos informations, l’Olympique de Marseille tient un accord total avec Besiktas pour le transfert d’Amir Murillo pour un montant de 6 M€ bonus compris.

L’ancien joueur d’Anderlecht, qui était encore titulaire face à Bruges lors de la dernière journée de C1, va donc bien quitter l’OM cet hiver. Arrivé à l’été 2023 en France, Murillo aura tout de même disputé 82 matches sous les couleurs olympiennes. Souvent titularisé et capable de dépanner à tous les postes, il aura été bien utile à Roberto De Zerbi lorsqu’il bricolait dans sa défense. Mais désormais, les deux hommes se sont éloignés et Amir Murillo va donc rebondir en SuperLig alors que Marseille devra faire sans lui et sans remplaçant jusqu’à la fin de saison.