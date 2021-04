Zlatan Ibrahimovic justifie sa prolongation surprise

La suite après cette publicité

«L'AC Milan annonce la prolongation de Zlatan Ibrahimovic. L'attaquant suédois portera le maillot rouge et noir la saison prochaine.» Jeudi soir, le club milanais annonçait via un bref communiqué, la prolongation pour une saison supplémentaire de Zlatan Ibrahimovic. L'idylle entre Milan et Ibra va donc se poursuivre, pour le plus grand bonheur des supporters. En dix-sept apparitions cette saison en Serie A, le géant suédois aura inscrit quinze réalisations et distillé deux passes décisives.

Son influence sur l'excellente saison des Rossoneri ne se dément pas. A dix longueurs de l'Inter Milan au classement, les pensionnaires de San Siro peuvent rêver d'un retour en Ligue des champions la saison prochaine. Un nouveau bail devenait donc une évidence pour les deux parties. Sur les médias officiels de l'AC Milan, l'ancien Parisien a dévoilé les raisons qui l'ont poussé à rempiler en Lombardie.

Zlatan Ibrahimovic veut encore y croire pour le Scudetto

« La raison pour laquelle je me sens bien accueilli à Milan, c'est la présence des supporters. Depuis le premier jour, j'ai un excellent rapport avec eux. J'ai toujours donné le maximum pour eux parce que ce n'est pas facile de jouer sans eux, » lâche ainsi l'attaquant scandinave un brin ému. Il faut dire qu'entre le public milanais et Ibrahimovic, la relation s'est toujours avérée fusionnelle. C'est donc cette dernière qui aurait incité l'international suédois à prolonger le plaisir en Italie.

« 80 000 personnes qui scandent votre nom, qui vous veulent sur le terrain, c'est quelque chose. Ils ont toujours été merveilleux avec moi, très respectueux. Et quand je joue, j'essaye de donner le meilleur pour tout le monde. » Evidemment, l'aspect sportif fut prépondérant dans la décision finale d'Ibrahimovic. Son rôle au sein du vestiaire également. Si le titre de champion d'Italie paraît inaccessible, la star suédoise refuse de rendre les armes pour autant. « Normalement, quand vous êtes bons pendant une saison, vous récupérez quelque chose après. Nous sommes un peu loin mais nous devons continuer et y croire. Parce que rien n'est impossible. Nous l'avons prouvé la saison dernière, » a ainsi analysé l'intéressé. Qu'on se le dise, Zlatan Ibrahimovic fera tout son possible pour que l'AC Milan tutoie les sommets...