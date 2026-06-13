Fulham : les discussions avancent bien avec Alvaro Arbeloa

Fulham se rapproche d’un accord avec Álvaro Arbeloa pour prendre les commandes de l’équipe première après le départ de Marco Silva. Selon Matteo Moretto, les discussions entre les dirigeants du club londonien et les représentants du technicien espagnol ont connu des avancées significatives ces derniers jours. Ancien entraîneur du Real Madrid, Arbeloa apparaît comme la priorité des Cottagers pour ouvrir un nouveau cycle sportif en Premier League. Si quelques points restent encore à être finalisés, les échanges se déroulent dans un climat constructif et les deux parties affichent un optimisme croissant quant à l’issue des négociations.

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Cette opération s’inscrit dans un véritable jeu de chaises musicales entre plusieurs clubs européens de premier plan. Marco Silva a récemment quitté Fulham pour succéder à José Mourinho sur le banc de Benfica, tandis que le technicien portugais s’apprête à prendre la relève d’Arbeloa au Real Madrid. Ce triangle de mouvements pourrait ainsi se refermer dans les prochains jours si les dernières modalités de l’accord sont validées. Du côté de Fulham, la confiance règne et les responsables du club espèrent pouvoir officialiser rapidement l’arrivée de l’Espagnol afin de préparer au plus vite la prochaine saison.