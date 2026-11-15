RC Lens : Joseph Oughourlian dément les tensions en interne

Alors que le RC Lens traverse une période particulièrement mouvementée, avec déjà deux changements d’entraîneur cette saison, des rumeurs de tensions au sein de la direction artésienne ont circulé ces dernières semaines. Mais dans un entretien accordé à La Voix du Nord, Joseph Oughourlian a tenu à mettre les choses au clair concernant ses relations avec Jean-Louis Leca et Benjamin Parrot. « Ce que j’ai entendu, ce sont vraiment des choses totalement fantaisistes. Il n’y a pas l’ombre d’un fil entre moi, Jean-Louis et Benjamin. On se parle tout le temps. On est dans un respect mutuel. Moi, j’écoute ce que dit Jean-Louis sur la partie sportive. Benjamin gère toute la négociation des contrats derrière et le club de main de maître. Et ils ont tous les deux fait un travail extraordinaire depuis qu’ils ont repris les rênes », a assuré le président lensois.

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Joseph Oughourlian en a également profité pour réaffirmer sa confiance envers ses deux dirigeants, précisant au passage qu’il n’avait pas pris part aux premières étapes du processus ayant abouti à la nomination de Didier Digard. « Je ne suis pas du genre à virer les gens parce qu’il y a eu une mauvaise décision qui a été prise ou parce qu’il y a quelques couacs ou parce qu’il y a quelques problèmes. Dire que d’un côté, il y a Jean-Louis, et de l’autre côté, il y a Joseph ? C’est faux. Tout le processus de sélection du nouvel entraîneur, je ne suis pas rentré dedans. Moi, j’arrive à la fin des fins. » De quoi couper court aux rumeurs de désaccord au sommet du club artésien.