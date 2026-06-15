CdM 2026, Belgique : Tielemans met le doigt sur le gros problème face à l’Égypte

Après la première journée du groupe G de la Coupe du Monde 2026, Youri Tielemans a retenu la réaction affichée par la Belgique après une première période compliquée face à l’Égypte (1-1). Le capitaine des Diables Rouges a souligné les difficultés rencontrées dans l’entame de match, tout en mettant en avant les progrès réalisés après la pause. Malgré plusieurs occasions manquées, le milieu de terrain estime que ce premier point pris dans le groupe reste positif face à une sélection égyptienne particulièrement difficile à manœuvrer. « C’était très difficile. Surtout en début de match, nous n’étions pas assez tranchants. Après la pause, les choses se sont nettement améliorées. Nous nous sommes créé quelques occasions en première mi-temps, mais sans parvenir à cadrer. Le but de Lukaku nous a fait du bien. Ensuite, nous avons eu davantage d’occasions de conclure le match».

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Il a poursuivi sur les Pharaons. «L’Égypte est une équipe redoutable, donc je pense que c’est un bon point. Nous savons que nous pouvons faire encore mieux. Vous avez raison de dire que nous avons aussi gâché beaucoup d’occasions. Nous devons travailler là-dessus. Les échanges à la mi-temps ont été constructifs, car nous savons que nous pouvions et pouvons encore faire mieux. Ce n’est pas fini. Nous allons travailler pour jouer encore mieux lors des prochains matchs. L’ambiance au sein du groupe restera toujours bonne».