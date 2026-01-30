Mercato OM : Galatasaray très chaud sur Arthur Vermeeren !

La lune de miel aura été de courte durée sur la Canebière. Arrivé l’été dernier avec l’étiquette de "meilleure signature du mercato" et régulièrement titulaire durant la première partie de saison, Arthur Vermeeren (20 ans) vit un mois de janvier 2026 cauchemardesque et un déclassement terrible au sein de l’effectif phocéen. Néanmois dans ce ciel obscurci, une éclaircie pourrait bien égayer la fin de saison de l’international belge.

Selon nos informations, le n°18 des Ciel et Blanc, actuellement prêté par le RB Leipzig, est dans le viseur de Galatasaray. Le géant turc, très actif cet hiver avec notamment les arrivées de Noa Lang (Napoli) et Yaser Asprilla (Girona), cherche encore plusieurs joueurs dont un milieu de terrain. Et le club stambouliote a coché le nom du Marseillais tout en haut de sa liste. Une offensive pourrait intervenir d’ici lundi mais ce n’est pas simple à boucler.

Galatasaray va devoir convaincre, Leipzig et… l’OM

En effet, pour que l’opération se fasse, la mécanique est rodée mais nécessite un accord tripartite : il faudrait casser le prêt actuel avec l’OM pour que Leipzig puisse prêter le joueur dans la foulée à Istanbul. Un scénario qui, il y a encore un mois, aurait semblé impossible tant le joueur faisait l’unanimité aussi bien auprès des supporters que de la direction olympienne. Mais la donne a changé et c’est la raison pour laquelle Galatasaray entre dans la brèche.

L’OM vient d’être éliminé de la Ligue des Champions (et aura donc moins de matchs à jouer) et a surtout recruté Quinten Timber pour 4,5 M€, bouchant l’avenir de Vermeeren. Sans oublier que le divorce semble consommé entre le joueur et Roberto De Zerbi depuis ce carton rouge stupide reçu contre Nantes le 4 janvier dernier, synonyme de défaite. Depuis, Vermeeren a disparu : 0 minute contre Liverpool, 0 minute contre Lens, une entrée anecdotique à Angers et zéro minute lors de la déroute face à Bruges. Visage fermé, prestations décevantes à l’entraînement : le Belge n’y est plus. L’OM, qui cherche à libérer de la masse salariale et une place dans l’effectif, pourrait se laisser tenter si une solution est trouvée avec Leipzig et Galatasaray. A suivre.