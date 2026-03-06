OM : Habib Beye monte au créneau pour Leonardo Balerdi

C’est encore la gueule de bois à Marseille, mais il faut déjà penser à la suite. C’est sans doute la meilleure chose à faire après une désillusion comme celle vécue par les Olympiens mercredi soir. Sortis de la Coupe de France en quart de finale contre Toulouse (2-2, 3-4 t.a.b.) après avoir mené deux fois au score, ils ont fait une croix sur un premier trophée depuis 14 ans. Certes, ils restaient des concurrents avant la victoire finale, mais l’élimination précoce du PSG ouvrait le champ des possibles. La manière de se faire sortir a aussi de quoi être navrante.

L’OM a failli sur coups de pied arrêtés mais a encore mis en évidence ses limites collectives et individuelles pour certains. Leonardo Balerdi (27 ans) est encore dans l’œil du cyclone, lui qui a vécu un calvaire face au TFC. Fragile, dépassé, il a en plus de cela manqué sa tentative durant l’épreuve fatidique. Malgré un brassard retrouvé, il incarne encore une fois le Marseille qui perd. Tout le monde lui est tombé dessus. «J’ai revu Leo jeudi, je lui ai dit que je voulais le voir avec la même joie, le même sourire, la même détermination, ce qui l’anime depuis qu’il est là», défend Beye ce vendredi en conférence de presse.

«C’est lui le premier touché par le tir au but raté»

Le technicien marseillais a volé au secours de son joueur et assure qu’il en fait toujours un élément essentiel. «Les critiques, il faut savoir les accepter, poursuit le technicien. Il a su montrer toute sa personnalité. Mon rôle est de lui donner un maximum de confiance. C’est lui le premier touché par le tir au but raté, la situation. Il donne beaucoup d’importance au leadership apporté dans l’équipe. À moi de lui donner cette force et cette confiance-là. Leo est un joueur important, il l’a montré dans le passé et le montrera encore.» L’intéressé appréciera, quid des supporters qui demandent à le sortir du onze ?

En cela, la composition de Beye à Toulouse, son bourreau qu’il retrouvera en Ligue 1 demain au Stadium Municipal (21h05), sera observée de très près. Remobiliser un joueur discuté n’est pas une évidence, comme relancer un groupe qui a échoué dans un objectif. «Il faut redonner de l’énergie, de la sérénité et de la confiance à ce groupe. Malgré la déception, on n’a pas le temps de s’appesantir dessus. Le match de samedi est très important pour l’objectif que l’on a en championnat». Vainqueur de l’OL dans un match à rebondissements dimanche dernier, l’OM a encore une carte à jouer pour atteindre le podium en fin de saison.