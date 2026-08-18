Le Real Madrid avait proposé moins de 40 M€ pour Rodri

Alors que Rodri passe actuellement sa visite médicale avec le FC Barcelone, une nouvelle information vient éclairer le rôle du Real Madrid dans ce dossier. Courtisé par le club merengue pendant plusieurs semaines, le milieu espagnol a finalement choisi de rejoindre le rival catalan, malgré l’intérêt madrilène et son rêve de longue date de porter le maillot de la Maison Blanche.

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💰 "El REAL MADRID ofreció MENOS de 40 MILLONES por RODRI".



✍️ Información de @JuanfeSanzPerez en #ElChiringuitoEstreno en Energy. pic.twitter.com/7kleuLu3Fq — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) August 17, 2026

Mais selon El Chiringuito, le Real Madrid aurait formulé une première proposition inférieure à 40 millions d’euros pour tenter de recruter le Ballon d’Or 2024. Une offre particulièrement éloignée des attentes de Manchester City pour son joueur et qui s’ajoute aux réserves affichées en interne sur son âge et son profil. Le Barça, de son côté, aurait affiché une volonté bien plus ferme de boucler l’arrivée de Rodri, désormais tout proche de devenir officiellement blaugrana.