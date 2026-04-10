L’OL répond aux 125 M€ réclamés par Botafogo et John Textor

Le 4 avril dernier, Botafogo et John Textor lâchaient une bombe. Le club carioca a officiellement attaqué l’Olympique Lyonnais en justice pour une dette non réglée de 55 M€ dans le cadre du transfert d’Igor Jesus. Un ancien joueur de Botafogo transféré sans n’avoir jamais porté le maillot de l’OL, mais dont s’était servi Textor pour renflouer les caisses rhodaniennes. La formation brésilienne a également saisi la justice pour d’autres cas similaires du groupe Eagle, ce qui explique la somme colossale de 125 M€ réclamée aux Gones. Obligé de composer avec des pertes d’environ 200 M€ sur le dernier exercice de Ligue 1, le club dirigé par Michel Kang risque-t-il vraiment de devoir passer à la caisse ? Sollicités par ESPN Brésil, les Gones ont refusé de s’exprimer publiquement, l’OL étant un club coté en bourse. En revanche, les Rhodaniens ont clairement fait passer leurs messages au média brésilien. Sans surprise, l’OL ne veut pas payer le moindre centime, jugeant que Textor réclame une compensation financière pour défaut de paiement alors qu’il a toujours expliqué publiquement que l’argent restait dans les caisses d’Eagle et non dans celles de ses clubs filial.

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«L’OL estime également que ces poursuites n’ont aucun sens. Selon l’interprétation des Français, qui s’appuient sur les déclarations publiques de Textor lui-même, l’argent qui fait aujourd’hui l’objet d’une créance circulait dans la caisse du groupe Eagle, et non sur les comptes de l’équipe française. On considère donc que les transactions, les prêts et les opérations étaient de type « Textor à Textor », et que l’homme d’affaires serait aujourd’hui en train de se faire justice lui-même», écrit ESPN Brésil. Et ce n’est pas tout. Le média a interrogé une source très bien informée qui a décelé le véritable objectif de l’attaque en justice lancée par Textor. «Le sentiment général est que John (Textor) est en grande difficulté au Brésil, et que cette menace par le biais d’une procédure judiciaire est une manière populiste de regagner l’amour des supporters de Botafogo. Mais ce qui semble ressortir avant tout, c’est qu’il s’agit d’une manière d’insulter l’intelligence des supporters». Nul ne sait encore si cette procédure judiciaire aboutira, mais ce qui est sûr, c’est que l’image de John Textor a de nouveau été égratignée.