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Ligue 1

La réaction ironique de Joseph Oughourlian après le report de Lens-PSG

Par Hanif Ben Berkane
1 min.
@Maxppp

Une réaction était attendue après la décision de la LFP d’acter le report du match Lens-PSG. Et les Sang et Or, qui avaient ouvertement refusé ce changement, ont fini par se plier devant la décision de l’instance du foot français. «Tout en exprimant son désaccord face à la décision unanime du Conseil d’Administration de la LFP de reporter la rencontre face au Paris Saint-Germain, le RC Lens en prend acte avec responsabilité, réaffirme sa détermination à poursuivre ses objectifs sportifs, et précise que les modalités de billetterie seront communiquées individuellement par email à chaque supporter», expliquait Lens dans son communiqué.

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On attendait alors la réaction du président Joseph Oughourlian. Si ce dernier n’a pas fait une sortie longue dans les médias, il s’est fendu d’un court message sur LinkedIn. «Comme disait Jean de La Fontaine, la raison du plus fort est toujours la meilleure ». Un message assez clair…

Pub. le - MAJ le
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