Lamine Yamal ne devrait pas aller à la Coupe du monde U17

Demi-finaliste de l’Euro U17 avec l’Espagne en juin dernier, Lamine Yamal (16 ans) impressionne avec le FC Barcelone. Le jeune ailier droit affiche 4 apparitions cette saison pour 2 offrandes avec les Blaugranas. Cela lui a permis de découvrir la sélection espagnole et là encore, il s’est d’ailleurs distingué lors de ses 2 capes, inscrivant par ailleurs sa première réalisation avec la Roja. Phénomène de précocité, il est éligible pour la Coupe du monde U17 2023 qui se déroulera en Indonésie du 10 novembre au 2 décembre prochain.

Une compétition qu’il ne devrait pas disputer selon Marca. En effet, les dates de la compétition se retrouvent en pleine saison et le fait que Xavi compte sur lui pour la Liga et la Ligue des Champions réduit cette possibilité. Pour qu’il existe un espoir, il faudrait que le FC Barcelone se qualifie très rapidement pour les 1/8e de finale de la Ligue des Champions et que l’Espagne soit qualifiée pour l’Euro avant la trêve de novembre. Une perspective qui n’est pas garantie.