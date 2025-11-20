Équipe de France : Deschamps dit tout sur le départ polémique de Benzema avant le Mondial 2022

C’était l’un des secrets les mieux gardés, et celui que tout le monde voulait connaître. Que s’était-il vraiment passé ce 20 novembre 2022, deux jours avant le premier match des Bleus face à l’Australie (4-1), quand Karim Benzema a claqué la porte de la sélection ? Annoncé blessé, le Ballon d’Or 2022 avait pourtant laissé planer trois mois plus tard en postant le message suivant sur Instagram : «mais quelle audace». Une story postée seulement quelques minutes après les mots de Didier Deschamps, venu donner sa version au Parisien en déclarant que son joueur avait dû quitter le rassemblement à cause d’une blessure.

À l’époque, Daniel Riolo avait contesté cette version, usant d’un langage peu châtié au moment d’évoquer le sélectionneur des Bleus, dans l’After sur RMC : «Deschamps nous a menti de A à Z, mais le mensonge c’est quelque chose qu’il manie parfaitement et ce depuis des années,» avait notamment déclaré le journaliste, ajoutant que Deschamps était «dans toutes les histoires belles mais également louches du football français.» DD a porté plainte pour diffamation, et avait fait le déplacement au tribunal ce jeudi pour «retrouver son honneur», et donner ses vérités.

«Je n’ai pas eu de décision radicale à prendre. Il (Benzema) avait déjà pris sa décision»

«En arrivant au rassemblement, le 14 novembre 2022, après l’examen médical, le doute que j’avais était persistant. Je suis dans mon rôle d’anticiper et de rappeler un joueur, c’est ce que j’ai fait en rappelant Marcus Thuram au cas où Karim Benzema avait un problème durant le rassemblement», explique-t-il, rappelant que le Madrilène n’avait joué que 26 minutes sur les 5 derniers matchs avec son club. DD précise, aussi, que Benzema n’aurait pu rejouer qu’à partir d’un hypothétique quart de finale, mais pas avant. Surtout, il assure ne pas avoir eu à prendre de décision radicale, le joueur ayant eu lui-même conscience de la situation. Des propos qui viennent éteindre l’idée d’une possible nouvelle brouille entre les deux hommes.

«Je me retrouve face à un joueur effondré et je le comprends. Je fais en sorte de pouvoir le réconforter, discuter avec lui, en lui posant la question : qu’est-ce que tu en penses ? Il me dit : c’est mort (…) Karim avait déjà décidé que c’était cuit, estime Deschamps. Je n’ai pas eu de décision radicale à prendre. Il avait déjà pris sa décision. J’avais en face de moi quelqu’un qui était résigné. Moi, perdre Karim Benzema en tant que sélectionneur, vous pensez que ça va me faire sourire ? Il décide de rentrer parce que c’était irrémédiable.

Je me lève vers 9h et j’apprends par M.Sanhadji que Karim est parti. Je lui ai envoyé un message à son arrivée parce que je n’ai pas pu le saluer. Il a répondu 20 minutes après (…) Pouvoir imaginer qu’il aurait pu être en condition de jouer… J’ai eu des discussions avec Karim après son départ, il était en vacances dans les îles, il était avec sa famille, il m’a dit qu’il se reposait. Quand vous lisez les mots utilisés pour un joueur que j’aurai soi-disant jeté en pleine nuit du camp de base, je ne pense pas qu’il aurait tenu ces mots-là.» La réponse de Benzema, peut-être un jour, est toujours attendue.