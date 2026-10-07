Amical : l’Argentine s’impose largement contre le Bénin pour la dernière de Lionel Messi

La fin d’une longue histoire entre Lionel Messi et l’Argentine. Cette nuit, l’Albiceleste défiait le Bénin avec la volonté de célébrer le tout dernier match de son capitaine avant qu’il prenne sa retraite internationale. Champion du monde 2022 et vainqueur des Copa América 2021 et 2024, Lionel Messi était évidemment titulaire pour sa dernière auprès de Lautaro Martinez et Julian Alvarez en attaque. Emiliano Martinez débutait dans les buts derrière Agustin Giay, Cristian Romero, Nicolas Otamendi et Nicolas Tagliafico. Alexis Mac Allister, Rodrigo De Paul et Enzo Fernandez composaient le milieu de terrain. Du côté du Bénin, Sessi D’Almeida, Junior Olaitan et Imourane Hassane composaient l’entrejeu. Placé en pointe, Aiyegun Tosin était accompagné par Rodolfo Aloko et Yamirou Ouorou.

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Et il ne fallait pas longtemps pour que Lionel Messi se mette en évidence. Servie par Rodrigo De Paul dans l’axe, la Pulga crochetait Sessi D’Almeida et déclenchait. C’était repoussé par Marcel Dandjinou (7e). Dans la foulée, Enzo Fernandez enroulait sur la gauche de la surface, mais c’était capté par le gardien béninois. Lionel Messi ouvrait le jeu sur la gauche de la surface pour Nicolas Otamendi qui remisait pour Lautaro Martinez dans l’axe. Le défenseur argentin était signalé hors-jeu (14e). Sur un corner sur la gauche de Yohan Roche, le Bénin réagissait, mais la tête d’Aiyegun Tosin passait au-dessus du cadre (17e). Pire, Rodolfo Aloko faisait la différence sur la droite et centrait au premier poteau où Junior Olaitan manquait sa frappe qui passait à droite du cadre (19e). Mais Lionel Messi était dans les bons coups et passait proche de marquer en reprenant une ouverture dans la surface, mais sa déviation passait à gauche du but béninois (24e).

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Lionel Messi buteur pour sa dernière

Sur coup franc juste derrière, Lionel Messi prenait sa chance à 25 mètres des cages. Son tir vers la gauche du but était repoussé par Marcel Dandjinou (26e). Et décidément ça ne voulait pas arriver à l’image de ce nouveau centre côté gauche signé Lautaro Martinez vers le second poteau. La reprise de Lionel Messi passait à droite du cadre (33e). Résistant et loin d’être une victime expiatoire, le Bénin répondait à l’Argentin à l’image de cette frappe d’Aiyegun Tosin repoussée par Emiliano Martinez (43e). Dans les secondes qui suivaient, Julian Alvarez crochetait Marcel Dandjinou, mais ce dernier contrait en corner (44e). Accrochée à la pause, l’Argentine allait enfin ouvrir le score au retour des vestiaires. Sur un corner côté gauche, Lionel Messi trouvait Nicolas Otamendi au premier poteau. Sa jolie reprise se logeait sous la barre transversale (1-0, 48e). Sur coup franc, Lionel Messi pensait ensuite marquer son but, mais tombait encore sur le gardien (60e).

Une soirée frustrante pour la Pulga qui manquait d’efficacité dans le dernier geste. Cependant, dans l’altruisme Lionel Messi était présent. Servant Nico Paz sur la droite à l’entrée de la surface, il voyait le joueur de Côme enroulait une belle frappe sur la gauche du cadre (2-0, 61e). Finalement, une faute de Tamimou Ouorou sur Agustin Giay offrait un penalty pour l’Argentine (68e). Sans surprise, Lionel Messi se chargeait de le tirer. D’une frappe forte sous la barre, il inscrivait finalement son 126e but sous le maillot de l’Albiceleste (3-0, 71e). Il pensait même s’offrir un doublé en reprenant un centre de Nico Gonzalez sur la gauche, mais sa tentative fuyait le cadre sur la gauche (74e). Finalement, la fin de match était assez calme mis à part cette frappe de Lionel Messi déviée par Saturnin Allagbé sur le poteau gauche dans les derniers instants (89e). L’Argentine s’impose 3-0 pour la dernière de Lionel Messi contre le Bénin.