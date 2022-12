DEBRIEF FINALE Coupe du Monde : l'Argentine championne du monde malgré Mbappé !

Cliquez ici pour suivre et participer au chat sur notre chaîne Twitch Après un parcours sans fautes, l'Equipe de France débarquait en finale face à l'Argentine avec le fol espoir de remporter une troisième Coupe du Monde et d'apporter une troisième étoile sur le maillot des Bleus. Mais rien ne s'est passé comme prévu. La bande à Didier Deschamps est passée totalement à côté de son match, dépassée durant 75 minutes face à la puissance, la détermination et l'envie de l'Argentine qui a marqué deux buts en première période par Messi et Di Maria... Mais c'est alors que l'imprévisible va se produire. En deux minutes, la France va totalement retourner la situation grâce à un doublé incroyable de Mbappé. Score au bout de 90 minutes 2-2. Et la prolongation de 30 minutes. Alors que Lionel Messi pensait donner un avantage définitif aux siens, un nouveau penalty de Mbappé, qui signait par la même occasion un triplé historique, ramenait les deux équipes à égalité pour score final époustouflant de 3-3. Et à ce petit jeu, c'est l'Albiceleste qui l'a emporté. L'Argentine est sacrée championne du monde.

