Serie A : la Roma surclasse Monza, l'Inter fait le boulot face à Cremonese

La quatrième journée de Serie A se continuait en cette soirée de mardi, après le nul 0-0 entre Sassuolo et Milan plus tôt dans la soirée. La Roma, qui a bien lancé sa saison avec deux victoires et un nul, accueillait le promu mais ambitieux Monza. Mais la différence d'écart s'est faite sentir, et les troupes de José Mourinho se sont imposées haut la main sur le score de 3-0. Paulo Dybala s'est offert un doublé en première période, alors que le défenseur central Roger Ibañez a plié la rencontre à l'heure de jeu. La Louve reste provisoirement en tête du championnat. Monza reste lanterne rouge avec quatre défaites.

De son côté, l'Inter, qui a aussi commencé avec deux victoires en trois journées, accueillait également un promu, Cremonese. Et les Lombards n'ont eu aucune pitié de l'équipe qui avait aussi perdu ses trois premières rencontres. Un succès 3-1 , grâce à des réalisations de Joaquin Correa, de Barella et de Lautaro Martinez. Cremonese a réduit l'écart en toute fin de match via David Okereke. Les Milanais restent bon deuxièmes.

