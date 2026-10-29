Arthur Desmas contraint de prendre sa retraite à seulement 32 ans après plusieurs commotions cérébrales

À seulement 32 ans, Arthur Desmas a annoncé mettre un terme à sa carrière professionnelle en raison des séquelles de plusieurs commotions cérébrales. Invité sur Canal+ ce mercredi, l’ancien gardien du Havre a expliqué que cette décision lui avait été imposée par son neurochirurgien, face à une absence d’amélioration de son état de santé. « Ce n’est même pas moi qui prends la décision, c’est le neurochirurgien qui m’a dit : "Écoute, ça n’évolue pas, il va falloir que tu mettes un terme à ta carrière" », a-t-il confié. Le portier français souffre notamment de maux de tête, de douleurs aux cervicales et aux yeux, mais également de troubles de la mémoire immédiate et de difficultés de concentration. Un épisode particulièrement marquant lui a fait prendre conscience de la gravité de sa situation. « Là où je m’en suis rendu compte, c’est quand mon fils me lance une balle et que je ne peux pas la rattraper. Là, il y a un vrai souci », a-t-il raconté.

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🚨🚨 Arthur DESMAS 🇫🇷 (32 ans) est CONTRAINT DE METTRE UN TERME À SA CARRIÈRE PROFESSIONNELLE à cause de plusieurs commotions cérébrales ! 🤕👋



🗣️ « Ce n’est pas moi qui prends cette décision, c’est mon neurochirurgien qui m’a dit qu’il fallait que j’arrête. » 🥺



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Formé au Stade Brestois, Arthur Desmas avait ensuite évolué à Niort et Rodez avant de découvrir la Ligue 1 avec Clermont, puis de rejoindre Le Havre en 2022. Artisan des montées de Clermont en 2021 et du HAC en 2023, il avait notamment été élu meilleur gardien de Ligue 2 lors des trophées UNFP en 2023. Après trois saisons passées en Normandie, il avait tenté une dernière expérience à l’étranger, du côté d’Al-Duhail, au Qatar. Désormais contraint de raccrocher les gants, le Français souhaite également sensibiliser le monde du football aux dangers des commotions cérébrales. « Je voulais en parler car les commotions, on en parle moins dans le foot. Ce n’est pas comme dans les sports de contact comme le rugby ou la boxe », a-t-il expliqué. Un témoignage poignant qui met en lumière les conséquences parfois irréversibles des chocs à la tête dans le football professionnel.