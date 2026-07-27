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La Juventus tente le coup John Stones

Par Aurélien Macedo
John Stones @Maxppp

Libre après son départ de Manchester City, John Stones est un joueur recherché sur le mercato. Le défenseur central anglais de 32 ans sort d’une Coupe du Monde 2026 de qualité et dispose de jolies touches. Arsenal et Chelsea sont sur le coup. Mais un club italien est également intéressé.

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Selon Sky Italia, la Juventus veut tenter sa chance. Le club turinois qui a déjà accueilli Jeff Ekhator (19 ans) et Zeki Çelik (29 ans) entend continuer de se renforcer en défense. Les Bianconeri ont déjà pris contact avec le joueur pour débuter les négociations.

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