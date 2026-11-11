Équipe de France : Kylian Mbappé absent de l’entraînement

À l’heure où sa relation avec Zinédine Zidane fait jaser ce matin dans la presse française, et à la veille du choc de Ligue des nations face à l’Italie, Kylian Mbappé sème le doute sur sa participation au match de demain.

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Alors que l’équipe de France doit décoller ce mercredi pour Milan, l’attaquant du Real Madrid n’a pas participé à l’entraînement du jour. Aucune blessure n’a été officialisée, Mbappé étant resté aux soins. Après les forfaits de Pierre Kalulu, Aurélien Tchouameni et Marcus Thuram, la prudence est de mise concernant le capitaine des Bleus.