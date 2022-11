CdM 2022, EdF : la réponse cash de Didier Deschamps sur Kylian Mbappé

La suite après cette publicité

Demain, les Bleus vont affronter la Tunisie lors du troisième et dernier match de la phase de poules de la Coupe du Monde 2022. Déjà qualifiée, la France veut bien finir malgré tout. Didier Deschamps pourrait d'ailleurs effectuer six à sept changements dans son onze de départ. Toutefois, Olivier Giroud et Kylian Mbappé ont fait savoir qu'ils voulaient enchaîner. Un risque puisqu'une blessure pourrait intervenir lors d'un match qui n'est pas décisif. En conférence de presse ce mardi matin, DD a été questionné sur le cas KM7. Vaut-il mieux préserver son physique ou son ego ? Le sélectionneur s'est montré très clair sur le sujet.

«Si je vais par là, je traduis votre question. Son physique va très bien, pourquoi pas le ménager ? Apparemment, son problème serait son ego, car son ego voudrait qu’il joue. Qu’est-ce que vous en savez ? Est-ce qu’il veut jouer ? Vous ne le savez pas, moi, je le sais. Kylian n’a pas d’ego. Enfin… évidemment, il est important et décisif mais je peux vous assurer qu’il s’est toujours inscrit dans un cadre collectif avec cette capacité, de par ce qu’il fait, d’être mis en lumière parce qu’il est décisif. Il n’a plus 18 ans, il a de l’expérience. Il a envie de jouer, les 24 joueurs ont envie de jouer le match de demain mais ils ne le commenceront pas tous. Vous pouvez penser, imaginer mais avant de prendre mes décisions, j’ai des données que vous ne pouvez pas avoir. Mes données sont en direct et quand ce sont des données par la bande ou en périphérie, ce n’est pas toujours factuel.» Le message est passé !