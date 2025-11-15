Italie : Gattuso monte au créneau après la réponse sèche d’Emiliano Martínez

À la veille de la réception de la Norvège, Gennaro Gattuso a de nouveau pris la parole pour défendre sa position sur le système de qualification à la Coupe du Monde, cette fois-ci en réponse aux critiques venues de l’étranger. Échaudé par la façon dont ses propos avaient été interprétés, notamment en Amérique du Sud, le sélectionneur italien n’a pas mâché ses mots en conférence de presse : « je ne veux plus en parler parce que, après, l’attaché de presse, qui me marque à la culotte, me dit qu’en Amérique du Sud, ils me massacrent, ils disent que je suis une pleureuse. Ça suffit, je ne veux plus parler de ça, j’ai dit ce que je pense ». Gattuso a insisté sur la complexité des critères de qualification, pointant la différence avec le système sud-américain où 6 équipes sur 10 se qualifient directement, tandis que la 7e joue un barrage contre l’Océanie.

Sa sortie survient après que le gardien argentin Emiliano Martinez ait sèchement répondu à ses critiques en soulignant les particularités du football sud-américain : « ils jouent toujours sur des terrains parfaits et humides… ils ne savent pas comment c’est en Amérique du Sud. Il y a d’autres complexités ici qu’ils ne voient pas en Europe. » Gattuso, visiblement agacé, a utilisé cette controverse pour rappeler son point de vue et insister sur le fait qu’il n’a fait que souligner des différences structurelles entre les zones continentales.