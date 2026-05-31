PSG : l’accolade émouvante entre Pacho et Vitinha après le titre

Le PSG a écrit une page majeure de son histoire en remportant une nouvelle Ligue des Champions, au terme d’une finale longtemps indécise face à Arsenal. Dans une rencontre intense et globalement équilibrée, les Parisiens ont su faire preuve de patience et de maîtrise pour revenir dans le match après avoir été menés, avant de faire la différence lors de la séance de tirs au but. Ce succès confirme la montée en puissance d’un collectif solide, capable de résister à la pression et de répondre présent dans les très grands rendez-vous.

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Au moment de la délivrance, juste après le dernier tir au but raté de Gabriel Magalhães, la scène a pris une dimension émotionnelle forte. William Pacho et Vitinha se sont immédiatement retrouvés dans une longue accolade, restant enlacés pendant de longues secondes, en larmes, submergés par l’émotion. Une image forte, rapidement relayée, qui symbolise parfaitement l’unité du groupe parisien et l’état d’esprit collectif qui a porté le club jusqu’au sacre.