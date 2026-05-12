Un club complètement imprévu s’invite dans la danse pour Robert Lewandowski

Le FC Barcelone a savouré un nouveau sacre en Liga au lendemain d’un Clasico encore incandescent, mais l’euphorie catalane masque déjà un autre dossier brûlant. Celui de Robert Lewandowski. À bientôt 38 ans, le Polonais arrive au terme de son contrat et entretient volontairement le flou autour de son avenir. Depuis plusieurs jours, ses déclarations en Pologne ont alimenté toutes les spéculations. L’attaquant a reconnu vouloir attendre plusieurs propositions avant de prendre une décision avec sa famille, tout en admettant qu’une expérience dans un championnat moins exposé pouvait désormais avoir du sens dans la dernière ligne droite de sa carrière. En coulisses, le Barça continue de pousser pour une prolongation courte avec un salaire revu à la baisse, mais aucune offre définitive n’aurait encore été signée malgré les discussions menées avec son agent Pini Zahavi. Joan Laporta apprécie toujours son poids dans le vestiaire et Hansi Flick reste convaincu que son professionnalisme demeure précieux pour encadrer une génération portée par Lamine Yamal et Pedri.

La suite après cette publicité

Le marché s’est donc activé autour du numéro 9 catalan. Plusieurs pistes venues des États-Unis, d’Arabie saoudite et même d’Italie circulent avec insistance depuis des mois. Chicago Fire rêve notamment d’un énorme coup marketing et sportif avec une proposition XXL évoquée dans la presse espagnole, tandis que certains clubs italiens comme la Juventus et l’AC Milan surveillent la situation avec attention. Pourtant, malgré l’âge du joueur et des statistiques moins étincelantes que lors de ses premières saisons en Catalogne, Lewandowski continue de représenter un nom capable de transformer un projet. Son expérience, son obsession du détail et son immense culture de la gagne séduisent encore de nombreux dirigeants. Cette saison, le Polonais a traversé plusieurs pépins musculaires et accepté par moments une rotation plus importante sous Flick, mais il reste une figure centrale du vestiaire blaugrana. Dans l’entourage du club, certains considèrent même qu’un départ cet été marquerait la véritable fin du cycle post-Messi. Les supporters eux-mêmes commencent à évoquer l’idée d’un hommage à la hauteur de celui qui avait redonné une crédibilité immédiate au Barça lors de son arrivée en provenance du Bayern Munich.

La suite après cette publicité

Le cri surprenant des Dragons

Et puis il y a Porto. Une rumeur qui aurait semblé irréelle il y a encore quelques mois mais qui prend désormais une épaisseur inattendue au Portugal. Selon plusieurs sources relayées ces dernières heures dont Sky Sport Deutschland, les Dragons veulent tenter leur chance de manière très concrète. André Villas-Boas rêve d’ajouter une dernière pièce prestigieuse à un projet qui a retrouvé de la lumière cette saison. Porto avance avec prudence, conscient qu’aucun accord n’existe aujourd’hui et que le dossier reste extrêmement ouvert. Mais l’idée possède déjà quelque chose de romantique. Imaginer Lewandowski dans l’ambiance brûlante du Dragão, sous les lumières des soirées européennes, renvoie à une certaine nostalgie du football continental. Celle des grands attaquants qui choisissaient encore des clubs historiques pour écrire un ultime chapitre plutôt que de céder immédiatement aux destinations exotiques. Porto peut offrir une Ligue des Champions, un stade incandescent et un environnement où l’exigence populaire ressemble encore aux grandes heures du football européen traditionnel.

Le décor possède même une cohérence presque poétique. Lewandowski n’a jamais caché son attachement à la compétition pure, aux clubs habités par une culture de la victoire et par une ferveur authentique. Porto représente exactement cela. Un bastion européen capable de transcender des carrières en fin de parcours. Le Polonais y retrouverait un football plus viscéral, moins industriel, avec cette sensation d’appartenir à une institution où chaque soirée européenne devient un événement. Les dirigeants portugais espèrent aussi profiter du lien grandissant entre les joueurs polonais et le championnat portugais pour construire un argument supplémentaire. Dans une époque où les dernières années des grandes stars se terminent souvent dans des ligues vitrines, voir Lewandowski choisir Porto aurait quelque chose d’intemporel. Une dernière danse sur les pelouses européennes, dans un club qui respire encore les grandes nuits d’antan, avant de refermer définitivement l’un des plus grands chapitres offensifs du football moderne.