Ligue des Champions : c'est la panique derrière au FC Barcelone

La fin de saison du FC Barcelone a été pour le moins compliquée. Des mauvais résultats qui ont permis au Real Madrid de s'emparer du titre en Liga, des tensions entre Quique Setién et le vestiaire qui viennent s'ajouter à la relation tendue déjà existante entre les tauliers et les dirigeants, la crise du coronavirus qui a fait mal aux caisses du Barça, et bien plus encore... Mais tout n'est pas perdu encore pour les Blaugranas, puisqu'ils sont toujours en course pour la Ligue des Champions. Un sacre européen permettrait de terminer la saison en fanfare, alors qu'une élimination rapide engouffrerait encore plus les Barcelonais dans la crise...

Avant de penser au titre final, il faudra d'abord écarter Naples de son chemin. Le match aller de ces huitièmes de finale s'était conclu sur un 1-1 en terres napolitaines, un résultat a priori favorable aux troupes de Setién, mais rien n'est encore joué. Mais alors que ce 8 août approche à grand pas, le tacticien barcelonais peut se faire du souci. Effectivement, c'est l'hécatombe derrière...

Il n'y a qu'un défenseur central disponible

Tout d'abord, car Clément Lenglet est touché. L'ancien de l'ASNL s'est ainsi blessé à l’aine lors du dernier match de la saison face à Alavés, et est très incertain pour la rencontre européenne. Un coup dur, puisqu'il a été l'un des rares joueurs du onze titulaire à avoir été au niveau tout au long de cette exercice 2019/2020. Son compatriote Samuel Umtiti ne pourra pas le remplacer puisqu'il est blessé au genou gauche, comme c'est (trop) souvent le cas depuis ce Mondial 2018. Et ce n'est pas tout, puisque le quatrième défenseur dans la hiérarchie, Ronald Araujo, s'est blessé dimanche soir lors du match de playoffs de montée du Barça B. Lui aussi est forfait pour Naples.

Quique Setién n'a donc qu'un seul défenseur central disponible pour ce match ô combien décisif face aux Partenopei. Et l'option qu'on avait vue en fin de saison, celle de mettre Arturo Vidal en défense, tombe aussi à l'eau puisque le Chilien est suspendu. Autant dire que l'entraîneur du FC Barcelone va devoir prier pour que Lenglet se remette rapidement sur pattes, ou alors trouver une solution de dépannage express... Faire reculer Sergio Busquets aurait aussi pu être une piste à étudier... mais il est également suspendu. Peut-être envisager une défense à trois avec Semedo, Piqué et Sergi Roberto, et deux pistons avec un rôle plutôt défensif. Une chose est sûre, Setién a du pain sur la planche...