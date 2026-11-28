Les affaires ne s’arrangent pas pour le Bayern Munich. En déplacement à Hambourg dans cette 11e journée de Bundesliga, le champion d’Allemagne va disputer toute la seconde période en infériorité numérique, suite à l’expulsion de Joshua Kimmich à la 43e minute. Le capitaine du jour a répondu à la provocation du jeune Alexander Rossing-Lelesiit en lui tirant les cheveux vers l’arrière, à quelques mètres de l’arbitre seulement.

La suite après cette publicité

Ce dernier n’a pas hésité et a sorti le carton rouge. Une action qui risque de faire parler outre-Rhin, quelques jours après la sortie explosive du milieu allemand sur la situation de Jamal Musiala. En attendant, le score est toujours de 0-0 entre Hambourg et les Munichois.