Roger Ricort dévoile les coulisses folles du mercato de l’OGC Nice

Après une saison dernière catastrophique où l’OGC Nice a frôlé la correctionnelle en sauvant de justesse sa place en Ligue 1 lors des barrages contre Saint-Étienne, le club azuréen a traversé une crise majeure. Conscient du danger et de la nécessité de tourner la page, l’état-major niçois s’est résolu à procéder à une refonte complète de sa structure sportive pour retrouver de l’ambition et éviter de revivre un tel cauchemar. Ainsi, de grandes décisions ont été prises.

La suite après cette publicité

Les anecdotes de Roger Ricort sur les arrivées à Nice

Pour mener ce projet de redressement, le Gym a misé sur la nomination d’Olivier Pantaloni sur le banc et le retour de Roger Ricort au poste de directeur sportif. Ce dernier a rapidement pris les rênes d’un mercato ambitieux et particulièrement animé. Grâce à des négociations serrées et un travail de conviction, le dirigeant de 67 ans a réussi à boucler les arrivées marquantes d’Elye Wahi, d’Axel Witsel ou encore de Mohammed Amoura pour renforcer drastiquement l’effectif. Grâce au grand travail du chevronné Ricort, Nice se présente avec un effectif de qualité pour cette nouvelle cuvée. Au micro de L’Équipe, Roger Ricort est revenu en détail sur les grosses arrivées de l’été des Aiglons :

La suite après cette publicité

«Wahi ? J’ai senti qu’on allait le faire. Pourtant, les dix premiers coups de fil avec le directeur sportif de Francfort, c’était "Nein ! "Là, j’ai senti l’aide d’Ineos sur les salaires. Axel Witsel ? Quand je l’ai appelé, j’ai dit : "tu vas me régler le problème du vestiaire". Je suis assez content de moi, parce que quand on a perdu Laurent Abergel (sur blessure), j’ai dit : "merde". J’ai appelé Rudi Garcia (ex-sélectionneur de la Belgique). On a fait les choses comme il faut. Et j’étais embêté, je n’arrivais pas à trouver quelqu’un qui m’en disait du mal. J’ai dit "bon, on va le faire". Et Mohammed Amoura, on sent qu’on peut le faire. Mais le samedi, on me dit que Lyon est en train d’essayer de le faire. Et Rennes. Nous, la visite médicale est prévue le lundi, le billet d’avion est prévu le dimanche soir. Al-Sadd (autre club sur le dossier) a envoyé, pendant qu’on signait, un avion privé pour prendre le joueur et l’emmener là-bas… Il m’a plu ce gamin. On a fait le call. Je lui ai dit : "tu as la place. Tu peux te faire une saison avec Wahi et Amoura"… Les 0-0, c’est fini (sourire).»

Les projets de Ricort avec les jeunes talents niçois

Au-delà du recrutement des cadres, le directeur sportif azuréen a tenu à souligner l’apport déterminant de l’actionnaire majoritaire. Critiqué depuis des années en Côte d’Azur, Ineos a joué un rôle majeur cet été à en croire Roger Ricort : «de ce que j’entends de l’extérieur, c’est toujours ça. Avec beaucoup de critiques. Mais, moi je suis très content d’avoir Ineos comme propriétaire du club. Ils nous ont prouvé qu’on a, malgré tout, une équipe qui tient la route. Ils auraient pu s’en foutre. Ce n’est pas le cas. J’ai vraiment eu une aide très précieuse avec Jean-Claude Blanc. Après, il fallait faire des économies.»

La suite après cette publicité

Enfin, la valorisation du centre de formation est l’une des priorités du dirigeant niçois, qui a signé pour un an l’été dernier. Un peu à l’instar de Strasbourg avec Chelsea, Ricort souhaite que Nice se rapproche de Manchester United pour développer de jeunes joueurs talentueux : «on a des jeunes de grande qualité qui ont des contrats pas en adéquation avec leur valeur. Donc je vais vite appeler leurs agents, essayer de renégocier. (Djibril) Coulibaly et Junior (Mandza), ce sont des potentiels joueurs de l’équipe de France, peut-être. Avec ce que fait Junior à 17 ans, je suis sûr qu’à la fin de l’année, on va avoir une offre à 45-50 M€ (sourire). Après, je veux aller à Manchester (United, détenu aussi par Ineos). Voir s’il y a la possibilité de faire quelque chose avec eux. C’est sûr, on ne va pas avoir Bruno Fernandes. Mais un super talent d’Amérique du Sud qui n’est pas prêt, tu nous le mets là, on peut finir de le former. Ensuite, le centre de formation, je n’ai même pas eu le temps de visiter.» Avant la retraite, Roger Ricort veut remettre Nice là où le club mérite d’être selon lui.