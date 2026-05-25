LdC : les chapeaux provisoires pour la saison 2026-2027 se dessinent

Alors que la saison 2025-2026 touche à sa fin et que les derniers championnats européens viennent de livrer leur verdict, les projections pour la prochaine Ligue des Champions commencent déjà à se dessiner. Le tirage de la phase de ligue 2026-2027 peut ainsi être anticipé à partir des coefficients UEFA et des places européennes déjà sécurisées. Les grandes nations du football européen confirment leur domination, avec notamment l’Angleterre et l’Espagne qui bénéficieront chacune d’un cinquième représentant grâce à leurs performances continentales.

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Dans ce contexte, les équipes déjà qualifiées pour la phase principale se répartissent progressivement dans les différents chapeaux. Le PSG, le Bayern Munich, le Real Madrid, Liverpool, l’Inter Milan, Manchester City, Arsenal, le FC Barcelone et l’Atlético Madrid occupent pour l’instant le chapeau 1. Derrière, on retrouve le Borussia Dortmund, l’AS Roma, Manchester United ou encore Aston Villa en chapeau 2. De son côté, le chapeau 3 comprend des formations comme Naples, le LOSC, l’OL (en cas de qualification) ou Villarreal, tandis que le chapeau 4 rassemble des clubs issus des qualifications ou au coefficient plus faible comme le Celtic, le Slavia Prague ou encore le RC Lens.

Chapeaux provisoires de la Ligue des Champions 2026/27

-1 : Paris Saint-Germain, Bayern Munich, Real Madrid, Liverpool, Inter Milan, Manchester City, Arsenal, FC Barcelone, Atlético Madrid

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-2 : Borussia Dortmund, AS Roma, Sporting CP, Aston Villa, FC Porto, Manchester United, Club Bruges, Betis Séville, PSV Eindhoven

-3 : Feyenoord, LOSC, OL (si qualifié tours 3 et 4), Bodø/Glimt (si qualifié tours 3 et 4), SSC Napoli, RB Leipzig, Villarreal, Shakhtar Donetsk, Galatasaray

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-4 : Etoile Rouge Belgrade (si qualifié tours 2, 3 et 4), Dinamo Zagreb (si qualifié tours 2, 3 et 4), Celtic FC (si qualifié tours 2, 3 et 4), Slavia Prague, Slovan Bratislava (si qualifié tours 2, 3 et 4), VfB Stuttgart, Lech Poznan (si qualifié tours 2, 3 et 4), Côme, RC Lens