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Coupe du Monde

CdM 2026, EdF : pourquoi Mbappé a joué de la flûte pour célébrer son but

Par Valentin Feuillette
1 min.
France 3-1 Sénégal
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Kylian Mbappé a surpris les supporters français en dévoilant une célébration inédite après son but contre le Sénégal lors de l’entrée en lice des Bleus à la Coupe du Monde 2026. Le capitaine de l’Equipe de France a mimé un joueur de flûte, un geste directement inspiré d’une promesse faite quelques jours plus tôt lors d’une interview accordée à Fox Sports.

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Interrogé sur ses jeunes années, l’attaquant avait révélé avoir pratiqué la flûte pendant un à deux ans à la demande de ses parents. Amusé par le souvenir, il avait assuré à l’animateur James Corden qu’il reproduirait ce geste en cas de but face au Sénégal. Auteur de l’ouverture du score, Mbappé a tenu parole en célébrant devant les caméras avec ce clin d’œil inattendu.

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