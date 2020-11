Manchester City : Pep Guardiola va mettre fin au suspens

C'est un sujet qui commence à irriter un peu tout le monde. Que va faire Pep Guardiola l'année prochaine ? Le technicien de Manchester City voit son contrat arriver à échéance en juin prochain et depuis quelques semaines, voire des mois, il clame que ce n'est pas le moment de parler de son avenir. Pourtant, il s'est publiquement interrogé sur l'effet que cela pouvait avoir sur ses joueurs.

De son côté, le patron de City, Khaldoon Al Mubarak, semble calme : « Pep et moi avons une compréhension très claire de ce qui est bon pour le club et de ce qui ne l'est pas. Nous avons un alignement clair en termes de vision de l'avenir et de ce que nous voulons en termes de succès pour le club ». Pour le moment, aucun accord ou même début de négociations n'a été annoncé par les Skyblues.

Il a refusé Barcelone

Toutefois, selon les informations du Telegraph, le Catalan de 49 ans ne serait pas contre prolonger son contrat. Et la durée pourrait être cinq ans ! Alors qu'il entame déjà sa cinquième saison, plus que partout où il est passé (quatre ans à Barcelone, trois à Munich), il pourrait donc rempiler jusqu'en 2025. À l'heure actuelle, le média britannique, citant des sources proches du technicien, estime qu'il devrait prolonger, que ce serait la solution la plus probable.

Pour le moment, son équipe jouant tous les trois jours, il estime que ce n'est pas le moment de discuter et que lui a du pain sur la planche. Chose qui va dans ce sens aussi, son refus de retourner au FC Barcelone, indiquant que son temps là-bas était passé, malgré la volonté de Victor Fonte, le candidat à la présidence des Blaugranas. Le suspens, qui était à son comble, devrait bientôt être terminé.