CdM 2026 : l’Espagne torpille l’Arabie saoudite et se rassure

Accrochée à la surprise générale face au Cap-Vert pour son entrée en lice dans ce Mondial 2026, l’Espagne se devait de réagir, ce dimanche, contre l’Arabie saoudite, elle aussi tenue en échec face à l’Uruguay lors de la première journée. Pour cette rencontre déjà décisive, la Roja pouvait compter sur le retour de Lamine Yamal dans le onze de départ. Le prodige barcelonais débutait sur le front de l’attaque aux côtés de Mikel Oyarzabal et Alex Baena. En face, les Saoudiens entraînés par Georgios Donis s’organisaient en 5-3-2 avec un duo offensif composé de Salem Mohammed Al-Dawsari et Firas Al-Buraikan.

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Sous les yeux de Luis de la Fuente - qui fêtait ses 65 ans pour l’occasion - les champions d’Europe en titre prenaient rapidement le contrôle des opérations et Lamine Yamal s’offrait un premier festival avant de voir son centre repoussé (1er). Constamment recherché par ses partenaires, l’ailier de 18 ans multipliait les centres au cœur de la défense saoudienne et c’est finalement lui qui débloquait la situation… Lancé sur le côté droit, Oyarzabal percutait et déposait un centre parfait au second poteau que Yamal coupait victorieusement (1-0, 10e). Passeur décisif et très actif en début de match, Oyarzabal était même tout proche du break sur une frappe surpuissante mais Al-Owais intervenait sur sa droite (17e). Ce n’était que partie remise…

Un récital pour se rassurer

Après un ballon cafouillé dans la surface saoudienne, l’attaquant de la Real Sociedad, opportuniste, se montrait plus prompt et trompait Al-Owais d’une reprise au près (2-0, 21e). En contrôle total, l’Espagne ne s’arrêtait pas là… Quelques secondes plus tard, Oyarzabal s’offrait un doublé après une merveille d’action collective où les Saoudiens ne pouvaient que constater la justesse technique de leur adversaire du soir (3-0, 23e). Dominés dans tous les secteurs, inexistants offensivement et en grande souffrance sur le plan défensif, les Saoudiens frôlaient même la correctionnelle sur une grossière erreur d’Al-Owais. Coupable d’une mauvaise relance, il offrait une balle de triplé à Oyarzabal mais la tentative de ce dernier heurtait la barre transversale (36e).

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Oyarzabal s'offre un doublé ! 🇪🇸

Deux minutes après son premier but, l'attaquant espagnol remet ça à bout portant et permet à la Roja de prendre le large !



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Appliqués et déterminés, les coéquipiers de Pedri poursuivaient leur outrageuse domination au retour des vestiaires. Alors que Yamal et Oyarzabal cédaient leur place à Pino et Torres, la physionomie de ce match ne changeait guère. Suite à un corner, Cucurella armait une belle reprise de volée, déviée par Hassan Al-Tambakti, qui trompait son propre gardien (4-0, 49e). Dans la foulée, Porro puis Torres pensaient participer au festival mais Al-Owais brillait encore (53e). Dans la dernière demi-heure, Williams et Merino faisaient leur apparition et la Roja continuait de garder la maîtrise pour signer un succès ne souffrant d’aucune contestation possible malgré une première frappe cadrée saoudienne à la 81e. Dans le temps additionnel, Torres, oublié par la défense, pensait participer au récital espagnol mais son but était refusé pour une position de hors-jeu. Avec cette large victoire (4-0), l’Espagne prend provisoirement la tête du groupe H en attendant l’autre rencontre entre le Cap-Vert et l’Uruguay. Portée par un collectif séduisant et une attaque intraitable, la Roja lance officiellement son Mondial et se rassure avant la troisième journée.