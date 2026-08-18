Newcastle s’offre le joli coup Amar Dedic

C’est désormais officiel : Amar Dedić est un joueur de Newcastle. Un an seulement après son arrivée à Benfica, le latéral droit bosnien de 23 ans, passé brièvement en prêt par l’OM début 2025, s’est engagé avec les Magpies dans le cadre d’un transfert sec de 35 millions d’euros, assorti d’un pourcentage à la revente pour le club portugais.

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Welcome to Newcastle United, Amar Dedić 💪 pic.twitter.com/L7yQS6zKrO — Newcastle United (@NUFC) August 18, 2026

Réclamé avec insistance par le nouvel entraîneur Matthias Jaissle qu’il a côtoyé à Salzbourg, l’ancien Phocéen débarque en Premier League pour combler le départ de Kieran Trippier et concurrencer Tino Livramento dans le couloir droit. «Newcastle United a le plaisir d’annoncer la signature du latéral international bosnien Amar Dedić, en provenance du grand club portugais SL Benfica. Le joueur de 24 ans, qui portera le maillot numéro 37, a signé un contrat de cinq ans et devient ainsi la sixième recrue senior de cet été à St. James’ Park», précisent les Magpies dans leur communiqué du jour.