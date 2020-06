Bundesliga : Wolfsbourg pousse le Werder vers la relégation

En Bundesliga depuis 1981, le Werder Brême est tout proche de la relégation. C'est 17e sur 18 et en position de premier relégable que le SV Werder Bremen accueillait le VfL Wolfsbourg cet après-midi. Des Loups qui devaient l'emporter pour conforter leur sixième place, synonyme de tour de qualification de la Ligue Europa. Sous une pluie battante, au Weserstadion, il fallut attendre les dix dernières minutes pour voir la rencontre se décanter. Xaver Schlager envoyait un avertissement d'un coup de canon pied gauche, qui fusait sur le haut de la transversale de Plavenka (81e).

La minute suivante, Wout Weghorst effectuait un déplacement parfait dans la surface pour propulser dans les filets, de la tête, le centre de Klaus et donner un avantage définitif à Wolfsbourg (0-1, 82e). L'attaquant néerlandais offrait grâce à son 12e but de la saison un succès précieux aux Loups, dans la lutte pour l'Europe. A quatre journées de la fin, Wolfsbourg est 6e, deux points devant Hoffenheim et quatre points devant Fribourg. De son côté, le Werder est au bord du gouffre. Les joueurs de Florian Kohfeldt sont 17es, à trois points de Dusseldorf, actuel barragiste, et déjà à six longueurs de Mayence, premier non concerné par la relégation.

Le classement de Bundesliga après 30 journées.