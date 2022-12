CdM 2022 : Hervé Renard sait quelle sélection prendre pour son avenir

Malgré un exploit qui a fait le tour du monde contre l'Argentine lors de la première journée du Mondial 2022 (2-1), l'Arabie saoudite n'a pas réussi à se qualifier pour les huitièmes de finale du tournoi, mais a marqué les esprits par sa qualité technique. Le parcours des Saoudiens a longuement été salué par la presse sportive ainsi que le travail de leur sélectionneur, Hervé Renard. S'il ne croit pas trop à une carrière en tant qu'entraîneur en club, le coach français a évoqué ses exigences quant à sa nouvelle sélection.

La suite après cette publicité

«J’aurais de toute façon comme objectif, si je reste sélectionneur national, de faire le plus de Coupes du monde possible. Parce que c’est l’événement le plus magique qui puisse y avoir pour un sélectionneur, a encore expliqué Hervé Renard. C’est quelque chose d’incroyable. Comme un entraîneur de club, la Ligue des champions est la compétition rêvée pour lui, moi, c'est la Coupe du monde», a-t-il expliqué sur RMC, avant d'évoquer qu’il était prêt pour entraîner une sélection plus compétitive. «Bien sûr, oui, aujourd’hui, c’est ce que je ressens. Jusqu’à présent, je n’ai jamais eu l’habitude de parler comme cela. Je suis quelqu’un d'assez réservé et qui essaye toujours de rester les pieds sur terre et un peu modeste».